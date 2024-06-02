Samsun\'da Narkotik Uygulamasında 25 Kişi Yakalandı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 25 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan kontrollerde, 116 gram metamfetamin, 367 adet sentetik ecza, 20 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 31 adet kartuş, 9 adet fişek, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 aranan şahıs ile birlikte 25 kişi de yakalandı. - SAMSUN