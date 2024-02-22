Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı

Samsun\'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 35 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda 526 adet sentetik ecza, 226 gram skunk, 180,24 gram esrar, 83,8 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet extacy hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 TL ele geçirildi. Yakalanan kişiler arasında 11 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ayrı kişi de bulunuyor. Ayrıca, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 59 bin 196 TL para cezası uygulandı.

22.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:38
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen narkotik uygulamasında, 526 adet sentetik ecza, 226 gram skunk, 180, 24 gram esrar, 83,8 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet extacy hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 72 bin 700 TL ele geçirildi. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 1 ay 25 gün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ayrı kişinin de aralarında bulunduğu 35 kişi yakalandı. 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 59 bin 196 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 35 kişi yakalandı - Son Dakika
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