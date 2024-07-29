Samsun'da Narkotik Uygulamasında 40 Kişi Yakalandı

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 40 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik uygulamasında 597 adet sentetik ecza, 7 gram metamfetamin, 11 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6136 S.K.M. ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 40 kişi yakalandı. - SAMSUN