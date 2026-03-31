Samsun\'daki kazada kolu kopan öğrenci ameliyatta: "Her iki ihtimali açık tutuyoruz"

Samsun'da öğrencileri taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada kolu koparak ağır yaralanan öğrenci ameliyata alındı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, operasyonun sürdüğünü belirterek, "Her iki ihtimali de açık tutuyoruz" dedi.

Kaza, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. İstanbul'daki robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan Ünye Belediyesi'ne ait midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, öğrencilerden birinin kolu koptu.

Ağır yaralanan 16 yaşındaki A.M.E., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, öğrencinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hayati tehlike oluşturacak ciddi bir organ hasarı bulunmadığını, beyinde ve akciğerde müdahale gerektirmeyen hafif yaralanmalar tespit edildiğini söyledi.

"Her iki ihtimal var"

Öğrencinin son durumuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Özgen, "Öğrenci hastamız sabah geldiğinde kısmen anestezi altında ve entübe edilmişti. Bu nedenle şuuru açık değildi. Biz, o haliyle değerlendirme yaptığımızda bir-iki küçük problem dışında hayati tehdit oluşturan diğer organlarda hasar görmedik. Beyinde müdahale gerektirmeyen hafif bir kanama vardı. Akciğerde de müdahale gerektirmeyen hafif bir yaralanma vardı. Kol ise tamamıyla üst taraftan kopmuş şekilde bize geldi. Bu tür hastalar öncelikli olarak üç bölümü ilgilendiriyor: Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. Üç bölümün öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdi ve hızlı bir şekilde ameliyata aldılar. Ameliyatta öncelikli olarak kopmuş olan kolun kanlanması gerekiyor ve bu işlem zaman alıyor. Bu işlem yapıldı. Şu an ise kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar. Bundan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak. Operasyon halen devam ediyor. Ameliyatın ne kadar süreceği, oradaki damarların ağızlaştırılması işlemine bağlı olacak. Muhtemelen akşamı bulacak. Takılacak kolun başarılı olacağını şu an söyleme şansımız yok. Arkadaşlarımızın kanaatlerine göre bir tahminde bulunabileceğiz. Her iki ihtimali de açık tutuyoruz. Tutması için dua ediyoruz, temennide bulunuyoruz. Tutmaması durumunda yapılacaklar konusunda da tedbirimizi alıyoruz. Allah, inşallah şifa ile kolu kurtaracak şekilde bir son nasip eder. Ameliyat muhtemelen 10 saat sürecek gibi gözüküyor fakat hocalar bize kesin bir süre vermediler. Çünkü bu bir trafik kazası; kesi gibi değil, doku parçalanarak kopmuş durumda" diye konuştu. - SAMSUN