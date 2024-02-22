Samsun'da Öğrenci ve Kursiyerlere Siber Güvenlik Semineri Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Öğrenci ve Kursiyerlere Siber Güvenlik Semineri Verildi

Samsun\'da Öğrenci ve Kursiyerlere Siber Güvenlik Semineri Verildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından öğrenci ve kursiyerlere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında ortaokulu öğrencilerine ve İlkadım Sadem Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgi verildi. Seminer programında toplam 145 kişiye ulaşıldı.

22.02.2024 17:34
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Samsun'da polis ekipleri tarafından öğrenci ve kursiyerlere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, SİBERAY programı kapsamında ortaokulu öğrencilerine ve İlkadım Sadem Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerine siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında bilgi verildi.

Seminer programında toplam 145 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Öğrenci ve Kursiyerlere Siber Güvenlik Semineri Verildi - Son Dakika
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