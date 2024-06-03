Samsun'da Öğretmen Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde özel bir okulda görev yapan öğretmen Hüseyin Gülbüz, evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Gülbüz'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.06.2024 21:26
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Samsun'da özel bir okulda görev yapan öğretmen, yakınları tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulda görev yapan öğretmen Hüseyin Gülbüz'den (59) haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi. Yakınları Gülbüz'ü banyoda yerde hareketsiz halde buldu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Gülbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin Gülbüz'ün ölümü şüpheli bulunarak, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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