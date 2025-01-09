Samsun'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimi

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Samsun Emniyeti'nden okullar çevresinde güvenlik denetimi

SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görebilmelerini sağlamak için okul çevrelerinde denetimlerini arttırdı. Bugün yapılan denetime Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı.

Polis tarafından, okulların çevresinde güvenliğin sağlanması, kimliği belirsiz şüpheli şahısların uzaklaştırılması, suç işlenmesinin önlenmesi ve çocukların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların satışının engellenmesi amacıyla alınan tedbirlerle olumlu neticeler elde edildiği belirtildi. Polisin çalışmaları neticesinde, umuma açık yerlerde yapılan denetim sayısı 2023-2024 döneminde 2 bin 55 iken, 2024-2025 döneminde yüzde 210 artışla 6 bin 370'e yükseldi. Kontrol edilen şahıs sayısı ise 2023-2024 döneminde 12 bin 369 kişi iken, 2024-2025 döneminde yüzde 136 artarak 29 bin 215 kişiye ulaştı.

Alınan bu önlemler sayesinde, okulların çevresinde öğrencilere yönelik kasten yaralama, kavga, taciz gibi nitelikli suçlar başta olmak üzere herhangi bir ciddi olay meydana gelmediği açıklandı. Ayrıca, olay sayısında yüzde 50 oranında bir düşüş sağlandığı ifade edildi.

Samsun genelinde, düzenli denetimlerin yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve çevredeki esnaflarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiği, koordinasyon en üst düzeye çıkarıldığı ve okulların çevresinde düzenlenen ziyaretler sırasında, yöneticilerle doğrudan temas kurulduğu ve öğrenci güvenliğini tehdit edebilecek durumların önüne geçildiği kaydedildi.

Denetimlere Emniyet Müdürü Arıbaş da katıldı

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Kazım Orbay İlkokulu etrafında bugün polis tarafından yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı. Okul idarecilerini ziyaret eden Müdür Arıbaş, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız son derece olumlu şekilde gidiyor. Bugün okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Aynı zamanda arkadaşlarımız il genelinde okullarımızı ziyaret ediyor. Okulların yanında esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor. Son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız polis olmanın yanı sıra anne-baba sorumluluğunda. Denetimlerini, uygulamalarını vatandaşlarımızla temaslarını sürdürüyorlar. Bütün sokak ve caddelerde suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.