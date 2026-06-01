Samsun\'da Okul Güvenliği Denetimi

01.06.2026 17:30
Samsun'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde 72 ekip ve 184 personel görev aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, eğitim kurumlarında huzur ve güven ortamının korunması ve okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il genelinde eş zamanlı denetim uygulaması gerçekleştirildi. Okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik planlanan uygulama kapsamında 36 farklı bölgede, 72 ekip ve 184 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Denetimlerde okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk yapılar, internet kafeler, oyun salonları, kafeteryalar ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar titizlikle kontrol edilirken, okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu da denetlendi. Eğitim kurumlarının giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak öğrencilerin güvenli şekilde eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sahada etkin çalışmalar yürütüldü. Uygulama kapsamında okul yöneticileri ve idarecileriyle de görüşülerek okul çevrelerinde karşılaşılan güvenlik konuları değerlendirildi. Alınan tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmeleri amacıyla okul çevrelerine yönelik denetim ve kontrollerin önleyici kolluk hizmetleri kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamaların eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

