Samsun'da OMÜ çıkışında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini yıktı - Son Dakika
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Samsun'da OMÜ çıkışında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini yıktı

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Samsun\'da OMÜ çıkışında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini yıktı
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Samsun'da OMÜ Kurupelit Kampüsü yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk yıkılırken otomobilde maddi hasar oluştu, OMÜ girişinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) çıkış yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu direk yıkılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, OMÜ Kurupelit Kampüsü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ACM 776 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında hasar oluşurken, aydınlatma direği de yıkıldı. Kaza nedeniyle OMÜ girişinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin ve yıkılan direğin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da OMÜ çıkışında kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini yıktı - Son Dakika
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