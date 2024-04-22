Samsun'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, 2 Araç Yakıldı: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, 2 Araç Yakıldı: 10 Gözaltı

Samsun\'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, 2 Araç Yakıldı: 10 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir oto galerici dükkanının camları sopalarla kırıldı ve dükkan önündeki 2 araç yakıldı. Polis, olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

22.04.2024 20:21
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Samsun'da bir oto galerici dükkanının camlarının sopalarla kırılıp, dükkan önündeki 2 aracın yakılması olayıyla ilgili polis tarafından 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Otomotiv sahipleri ile aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ve söz konusu oto galericinin camlarını sopalarla kırıp, benzin dökerek 2 otomobili yakan K.Ş. ve C. Ş.'yi yakaladı. Polis, tehditten ve azmettirici olarak O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı. Olayı azmettirdiği iddia edilen Ş.Ş. ifadesi alınarak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 9 kişinin ise yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, 2 Araç Yakıldı: 10 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Oto Galericinin Camları Kırıldı, 2 Araç Yakıldı: 10 Gözaltı - Son Dakika
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