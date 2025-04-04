Samsun\'da Otomobil Bisiklet İçin Direğe Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsü elektrik direğine çarptı.

Kaza, Çarşamba- Ayvacık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 07 FCZ 087 plakalı otomobil, önüne aniden çıktığı iddia edilen bisikletliye çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu savrularak elektrik direğine çarptı. Direğe çarparak durabilen otomobil sürücüsü yaralanmazken, kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN