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Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 16:27,
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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Şen idaresindeki 41 YD 606 plakalı otomobil ile Yavuz Selim Balta yönetimindeki 55 AKD 569 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Neslihan Şen ile motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Balta yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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