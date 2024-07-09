Samsun'da otomobil ile özel hastane ambulansının çarpıştığı trafik kazasında 2'si sağlıkçı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile özel hastane ambulansının çarpıştığı trafik kazasında 2'si sağlıkçı 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile özel hastane ambulansı çarpıştı. Kazada, 2 sağlık çalışanı ve 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

09.07.2024 22:06
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Samsun'da otomobil ile özel hastane ambulansının çarpıştığı trafik kazasında 2'si sağlıkçı 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.35'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybüke Ç. idaresindeki 55 FB 115 plakalı otomobil ile Murat K. yönetimdeki 34 HYE 252 plakalı Atasam Hastanesi ambulansı kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans yol ortasına devrilirken, otomobil ise refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Aybüke Ç. ile ambulans sürücüsü Murat K. ve ATT Selinay Ö. yaralandı. Yaralılardan Aybüke Ç. ve Selinay Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağ kolundan yaralanan ambulans şoförü Murat K.'ye ilk müdahale ambulansta yapıldı ve hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil ile özel hastane ambulansının çarpıştığı trafik kazasında 2'si sağlıkçı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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