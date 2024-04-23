Samsun\'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Samsun'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Stadyumu karşısında saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser G. idaresindeki 06 DSC 87 otomobil, Mefdul Ç. yönetimindeki 05 LR 695 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan 7 yaşındaki M.A.E.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN