Samsun\'da Otomobil Kazası: Sürücünün Kimliği Tespit Edildi

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Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp halk otobüsü durağına çarptığı kazada ölen sürücünün kimliği tespit edildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 06.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AH 768 plakalı otomobil yoldan çıkarak halk otobüsü durağına çarptı. Kazada kimliği belirsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis yaptığı araştırma sonucu ölen sürücünün Eren Şükrü Bozkurt (23) olduğunu tespit etti. - SAMSUN