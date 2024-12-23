Samsun'da otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı

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Otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da öndeki aracı sollayan otomobilin karşı yönden gelen motosikletli kurye ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark yan yol Borning Salonu önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orbay Sarıoğlu idaresindeki 55 AGH 043 plakalı otomobil önündeki aracı sollayarak karşı yönden gelen İlker Baş idaresindeki 55 APN 843 plakalı bir lokantaya ait motosikletli kurye ile çarpıştı. Parçalanan motosikletten yola savrulan kurye İlker Baş yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü yaşlı adam polis tarafında gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.