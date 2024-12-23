Samsun'da otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin sollama yaparken motosikletle çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

23.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da öndeki aracı sollayan otomobilin karşı yönden gelen motosikletli kurye ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark yan yol Borning Salonu önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Orbay Sarıoğlu idaresindeki 55 AGH 043 plakalı otomobil önündeki aracı sollayarak karşı yönden gelen İlker Baş idaresindeki 55 APN 843 plakalı bir lokantaya ait motosikletli kurye ile çarpıştı. Parçalanan motosikletten yola savrulan kurye İlker Baş yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü yaşlı adam polis tarafında gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, İlkadım, Olaylar, trafik, Ulaşım, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
17:50 Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 21:02:08. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.