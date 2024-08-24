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Samsun'da otomobil takla attı: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi 802. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Sebahattin Köse, 34 EKV 773 plakalı otomobili ile yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Takla atan otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.