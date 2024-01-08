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Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Samsun 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun\'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı
08.01.2024 - 12:18,
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Samsun 19 Mayıs ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Samet Erol (52) idaresindeki 55 AGA 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika


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