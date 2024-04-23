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Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Stadyumu karşısında saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser Gül idaresindeki 06 DSC 87 otomobil Mefdul Çapkın yönetimindeki 05 LR 695 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada yaralanan 7 yaşındaki Muhammet Ali Emin Gül, ambulansla hastaneye kaldırıldı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.