Samsun\'da Otomobil Yangını

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Cemil Şensoy Caddesi Rıdvanpaşa Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 RM 540 plakalı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü C.E., araçtan çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde hasar meydana geldi. - SAMSUN