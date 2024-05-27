Samsun\'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevilay D.'nin kullandığı 06 HA 8462 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada hafif yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
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