Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. idaresindeki 55 DD 015 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rukiye S.'ye çarptı. Kazada yaralanan Rukiye S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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