Samsun'da Otopark Kavgasında Silahlı Arbede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Otopark Kavgasında Silahlı Arbede

19.08.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da otoparkçı ve müşteri arasında çıkan tartışmada her iki taraf silahla yaralandı.

Samsun'da otoparkta müşteri ile otoparkçı arasındaki kavgada arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vurulurken, olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, İlkadım, samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otopark Kavgasında Silahlı Arbede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 20:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Otopark Kavgasında Silahlı Arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.