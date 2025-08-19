Samsun'da Otopark Kavgasında Silahlı Arbede

Samsun'da otoparkta müşteri ile otoparkçı arasındaki kavgada arbede sırasında her iki şahıs da aynı silahla vurulurken, olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkçı H.U. (72) ile otoparkta aracı bulunan M.S. (52) arasında otopark ücreti yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada H.U. aracından tabancasını alıp M.S.'nin üzerine gelip silahla ateş ederek M.S.'yi yaraladı. Arbede sırasında H.U. da vurularak yaralandı. M.S., kendisini vuran H.U. ile silahını elinden almak için yerde uzun süre boğuştu. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.S. özel bir hastanede, H.I. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.S.'nin sol belinden giren tabanca mermisinin sol koltuk altından çıktığı, otoparkçı H.U.'nun ise sağ elinin parmağından vurularak yaralandığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.