Samsun\'da özel okulda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu

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Samsun'da özel bir okulda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki Uğur Okulları Canik Kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun arka kısmındaki duvardaki dış cephe yalıtımında yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN