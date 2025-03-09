Samsun'da Pazar Yerinin Taşınması Tartışma Yarattı

Pazar yerinin taşınmasındaki yanlış anlaşılma tartışmaya yol açtı

SAMSUN - Samsun'da pazar yerinin taşınma kararındaki yanlış anlama yüzünden tartışma yaşandı.

Samsun'un Atakum İlçesi Esenevler Mahallesi'ndeki haftalık kurulan halk pazarının kaldırılması için 170 hane sahibinin Atakum Belediyesi'ne imzalı dilekçe verdiği ileri sürüldü. Dilekçe üzerine Atakum Belediyesi Meclisinin de pazar yerinin başka bir yere taşınmasını kararlaştırıldığı öğrenildi.

Pazarcı esnafı, taşınmanın kendilerini mağdur edeceğini belirterek, kararı eleştirdi. Pazar mevkisinde dairesi bulunan ve aracı için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Trafik Komisyonu tarafından evinin önünde engelli araç parkı tahsis edilen bedensel engelli Av. Mehmet Yılmaz'ın pazarın kaldırılması için belediyeye şikayette bulunduğunu ileri süren pazar esnafı ile kendisi arasında tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma yaşanırken, Av. Mehmet Yılmaz pazarın kaldırılmasında bir etkisinin bulunmadığını, 170 kişilik imza verilmesinde imzasının olmadığını, olayın yanlış lanse edildiğini ifade etti.

Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı ise pazarın başka yere kaldırılmasının esnafı mağdur ettiğini, bu kararın kaldırılmasını istedi.