Samsun'da Polis Memuru Kendini Vurarak İntihar Etti

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Samsun'da 33 yaşındaki polis memuru tabancanla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu. B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. B.İ'nin ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu. B.İ'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN