Samsun'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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Samsun'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Tırın maddi hasarlı kaza yapan araçlara ve araçtan inenlere çarpması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

25.08.2024 19:31
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Samsun'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Tırın maddi hasarlı kaza yapan araçlara ve araçtan inenlere çarpması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından arkadan gelen tır kaza yapan araçlara ve araçtan inen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da sağanak yağış dolayısıyla iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu araçtan inenleri ve kaza yapan araçları yabancı plakalı tırın makaslayarak çarpıp sürüklemesi sonucu 3 kişi yol kenarına savrularak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Tır ise otomobilin birini altına alarak yoldan çıktı. İlk kazanın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda dubalama çalışması yapmak isterken bu sırada kayarak gelen bir otomobil de ekip otosuna arkadan çarptı. Ayrıca aynı yerde 1 tır, 5 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün peş peşe karıştığı kazada da ise ilk kaza ile sonraki kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen ve yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da sağanak yağış kazaya neden oldu: 3 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

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