Samsun\'da sağlıksız ortamda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

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Samsun'da polis sağlıksız ortamda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde bir şahsın üst aramasında ve eşyaları aramasında arama yaptı. Yapılan "sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı" tespit edilen çok sayıda ilaç, ve tıbbi malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında, "İspençiyari ve Tıbbi Müşahazalar Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN