Samsun\'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Samsun'da polis tarafından 371 adet sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 371 adet sentetik ecza ele geçirilirken, F.B. (24) ve C.S. (22) gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN