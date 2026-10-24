Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

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Kılıçdaroğlu\'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
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Kılıçdaroğlu\'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
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Gaziantep'te CHP'nin 103. yılı katılım töreninde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, oy kayıplarına ilişkin "Yerimizde krallar gibi oturup oy istedik; gitmedik, halkın sofrasına oturmadık, hata bizde" özeleştirisinde bulunarak gençlere geleceği demokrasiyle inşa etme çağrısı yaptı.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep’e gelen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıklı Parkı’nda esnafı ziyaret ettikten sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığı’na geçti. İl Başkanlığı bünyesinde düzenlenen "Cumhuriyet'in Asırlık Çınarı Cumhuriyet Halk Partisinin 103. Yılında 103 Genç Üye Katılım Töreni"ne katılan Kılıçdaroğlu, parti içi özeleştirilerde bulunurken gençlere ve partililere kritik mesajlar verdi.

"ATATÜRKÇÜLÜK GEÇMİŞE TAKILIP KALMAK DEĞİLDİR"

Törende yaptığı konuşmada CHP’li gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve tarihi çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Atatürkçülük anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi: "Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Demokrasiyle inşa edeceğiz. Eğer Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taçlandırabilirsek, hukukun üstünlüğünü sağlayabilirsek gerçek anlamda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmış olacağız. Emeğe ve alın terine önem vereceğiz, çalışmaya önem vereceğiz ama CHP'li gençler bilgili olmak, tarihini bilmek zorundadır. Geçmişi bilmeden geleceği inşa edemezsiniz."

"GİTMEDİK, FAKİRİN SOFRASINA OTURMADIK; HATA BİZDE"

Gaziantep'te CHP'nin geçmiş yıllarda çok daha yüksek oy oranlarına sahip olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, kentteki oy kaybına ilişkin açık bir özeleştiride bulundu: "Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gazianteplide değil, sorumluluk bizde, hata bizde. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını kahvesini içmedik; oturduk yerimizde krallar gibi 'ey vatandaş bana oy ver' dedik, yemezler. Gideceksiniz, sofrasına oturacaksınız, elinizde bir hediye paketi olacak, fakirin sofrasına oturup derdini dinleyeceksiniz."

"CHP'Lİ OLMAK ZORDUR; TEMİZ VE BİRİKİMLİ OLACAKSINIZ"

Halkın güvenini kazanmanın tek yolunun ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaktan geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de 85 yaşında çalışmak zorunda kalan bir kadına destek olunması için Kadın Kolları'na talimat verdiğini aktardı. CHP'li olmanın ağır bir sorumluluk gerektirdiğini altını çizerek belirten Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Temiz olacaksınız, kültürlü olacaksınız, birikimli olacaksınız, sorunlara çözüm üreteceksiniz. Bunun için gelişmiş bir zeka ve büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Aramıza yeni katılan gençler; benim umudum sizlersiniz, geleceği inşa edeceksiniz. Bilgimizi kendi hafızamıza hapsetmiyoruz, bize oy verene de vermeyene de kapılarımızı açıyoruz. Türkiye'de 103 yıllık başka bir parti yok; dünyada da böylesine asırlık köklü parti sayısı sadece dört veya beştir."

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Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluGaziantepPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • GÖKTÜRK Ggc GÖKTÜRK Ggc:
    cehapenin boşluunu Özgür Özel doldurdu, Yeni Parti ilk seçimde Allahın izniyle bu ülkeyi bu rezilliklerden kurtaracak... 21 10 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Göktürk, Allah'ın izni ile yeni parti iktidara gelecek demişsin de. Allah mezar başında rakı içenlere ve 50 yaşına gelmiş Abdest almasını bilmeyenlere böyle bir iktidar zevki taktırır mı. Bir defa yeni partinin Allah'la işi yok. 9 18
    mehmet mehmet:
    mevlüt yalandan allah diyenleride gördük. 11 2
    Ali Yıldız Ali Yıldız:
    Mevlüt ne içiyorsun sen … la bi bitmediniz .. Allah sadece sizi yaratmadı he hepimizin Allahı biliyorsun değil mi ? Allahın işinede burnunuzu sokmayın 9 1
    Yavuz Taşkıran Yavuz Taşkıran:
    Anca rüyanızda görürsünüz iktidarı... 0 1
    yunus deniz yunus deniz:
    mevlüt onu derken vizdansiz gaddar netanyahu neden seçimleri kazanıyor diye düşünmüyormusun hiç. 1 0
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Umarım ki baraj altında kalırsın 13 2 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    zaten baraj altında,ama bakıyorsun sanki bizler bir süprizle karşılaşacakmışız gibi bir özgüven içinde.buda bana Yeni Parti nin kapatılıp özgür özelinde içeriye atılacağını düşündürüyor... 0 0
  • Hakan Karakaya Hakan Karakaya:
    Tarihe kara leke olarak adının yazılacak olması seni ve yakın çevreni hiç mi rahatsız etmiyor ? Şaşkınlığım şu ki; Hiç Utanmıyorsunuz ! 8 1 Yanıtla
  • Ümit Ümit:
    mevlüt namaz kılanlarıda gördük 25 seneden beri 5 1 Yanıtla
    kurum.nil.idil kurum.nil.idil:
    Mevlüt denen çip. Leblerin mecruh olur verdiğim de femine 0 0
  • hakanasl341 hakanasl341:
    salona akplileri alıp akıllarınca halkı kandıracaklar, Kemal’in halkta karşılığı sıfır. 4 1 Yanıtla
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