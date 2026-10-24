Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 madenci için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında ölen 3 madenci için cenaze töreni düzenlendi

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Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında ölen 3 madenci için cenaze töreni düzenlendi
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Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında ölen 3 madenci için cenaze töreni düzenlendi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçi, cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Cenazelere Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve milletvekilleri katıldı; işçilerden birinin babasının da aynı ocaktan emekli olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren Cengizhan Bükrübaş (25), Murat Kaya (38) ve Recep Çolakoğlu (45) için cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan işçilerden Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyündeki baba evine getirildi.

Bükrübaş için burada helallik alındı, dua edildi.

Madencinin cenazesi, daha sonra Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 3 yıldır maden işçisi olan Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu öğrenildi.

İşçilerden Murat Kaya'nın cenazesi ise Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

15 yıllık madenci Kaya için burada helallik alındı, dua edildi.

Bir çocuk babası Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törende Kaya'nın tabutunun başından ayrılmayan 14 yaşındaki oğlu Ömer ile babası Celal Kaya'nın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da ölen madencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze törenlerine, madencilerin ailelerinin yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madenciler ile vatandaşlar katıldı.

Madenci Recep Çolakoğlu'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Çolakoğlu için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Bu sırada, madencinin eşi Canan ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif Çolakoğlu (10) gözyaşı döktü.

Çolakoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Çolakoğlu'nun geçen yıl ruhsatlı bir maden ocağından emekli olduğu, daha sonra hayatını kaybettiği özel maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

Cenaze törenine, Çolakoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün, grizu patlaması meydana gelmiş, ocaktan çıkarılan Cengizhan Bükrübaş, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edilmişti.

Olayla ilgili işletme müdürü M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
ZonguldakKilimliGüncelSon Dakika

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