Samsun\'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, internet üzerinden yaşlıların kullandığı elektrikli araçların satışı vaadiyle vatandaşları dolandırmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik kapsamlı soruşturma yürütüldü. Samsun'da bir kişinin yaşlıların kullandığı elektrikli aracı internet üzerinden satış ilanı görerek dolandırılması üzerine şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takibe alan polis, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 20 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit etti. Soruşturma kapsamında 17 Şubat 2026 tarihinde Mersin, Antalya ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.D. (27) Mersin'in Mezitli ilçesinde, S.S.T. (26) Antalya'da ve T.K. (37) Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. ve S.S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN