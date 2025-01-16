Samsun'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun\'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve 741 fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 22:23
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 741 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silah Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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