Samsun'da silah operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından düzenlenen silah operasyonunda ele geçen 6 tabanca, tüfek ve mermilerle birlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve Canik ilçelerinde 2 şahsa ait ikamet ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 436 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek fişeği ve 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. ve H.T. gözaltına alındı. H.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.T.'ye ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol verildi.