Samsun'da Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

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Silah operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda "vahim nitelikli silahla" yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı. Yakalanan şahıslardan biri hakkında ayrıca farklı suçlardan toplam 19 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 250 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı. S.Ç.'nin ayrıca farklı suçlardan hakkında toplam 19 yıl 11ay 7 gün hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan S.Ç. ve S.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi tutuklanmaları talebiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.