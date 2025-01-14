Samsun\'da Silah Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri bir evde yaptığı araştırma 4 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.Y.(60) isimli şahsın silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 4 adet tabanca ve 188 adet tabanca fişeği ele geçirildi. C.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN