Samsun\'da Silahlı Kavga: İş Adamı Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada iş adamını silahla yaralayan iş adamı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir mobilya mağazasında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları olayın olduğu binadan dolayı aralarında yaşanan anlaşmazlık yüzünden aralarında husumet bulunan iş adamı K.S., iş adamı T.F.(65) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan ve bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli iş adamı T.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN