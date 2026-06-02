Samsun'da tartıştığı şahsı darbedip silahla havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde B.K. (23) adlı genç, tartıştığı şahsı darbedip tabancayla havaya ateş açtı. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan B.K., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren B.K., tutuklanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Silahlı Tartışma: Genç Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?