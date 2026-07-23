Samsun'da Silahlı Yaralama Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi her iki bacağından silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21), C.Z.'yi silahla her iki bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.