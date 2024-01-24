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Samsun'da Şişli Hırsızlık Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Şişli Hırsızlık Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir cep telefonu dükkanına elinde şişle giren ve iş yeri sahibinin telefonunu çalan şahıs, 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şahıs, telefonu yanlışlıkla aldığını ve geri götürmeyi düşündüğünü iddia etse de mahkeme tarafından cezalandırıldı.

Samsun\'da Şişli Hırsızlık Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
24.01.2024 - 18:47,
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Samsun'da elinde şişle girdiği cep telefonu dükkanında iş yeri sahibinin telefonunu cebine atan şahıs, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2023 Mayıs ayında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B. (37), elinde şişle yürürken gece açık cep telefoncu dükkanına girip işyeri sahibi Y.E.G.'ye telefonunun arızalı olduğu söyleyip masadaki cep telefonunu alıp elindeki şişi büküp attı. Daha sonra iş yerinden ayrılan F.B. bekçiler tarafından kısa sürede yakalanarak Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemece gasp suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. F.B., şişi yolda yürürken ayağına batınca eline aldığını, telefonu yanlışlıkla aldığını ve sabah geri götürmeyi düşündüğünü ileri sürse de cezadan kurtulamadı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde hakim karşına çıkan F.B., geceleyin silahlı gasp suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Şişli Hırsızlık Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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