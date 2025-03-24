Samsun\'da Sivil Polis ile Vatandaş Arasında Tartışma

Samsun'da bir vatandaş ile sivil polisler arasında tartışma çıktı. Polisler, kendilerine hakaret ettiğini öne sürdükleri vatandaştan şikayetçi oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir araç sürücüsü ile sivil polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine resmi polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre sürücü tartışma sırasında bir sivil polise, "Şu tipe bak" şeklinde ifadeler kullandı. Bunun üzerine polisler, vatandaştan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN