Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk düşerek hastanelik oldu - Son Dakika
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Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk düşerek hastanelik oldu

Samsun\'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk düşerek hastanelik oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, kaçarken düşerek yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ailesi polise şikayette bulundu.

02.06.2024 16:27
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Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'i ziyarete gelen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren, eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk, düşerek hastanelik oldu. Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.

Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk düşerek hastanelik oldu - Son Dakika

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