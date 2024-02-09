Samsun'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun\'da Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler polis tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bir şüpheli tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.02.2024 19:40
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Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (56), sokakta yürürken aralarında husumet bulunan Y.Ş. (28) ve C.E.'nin (37) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Y.Ş. ve C.E. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Y.Ş. ve C.E., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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