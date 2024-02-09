Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 kişi yakalandı

Samsun\'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 23:34  Güncelleme: 23:40
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Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.sokakta yürürken aralarında husumet bulunan Y.Ş.ve C.E.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Y.Ş. ve C.E. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Y.Ş. ve C.E., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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