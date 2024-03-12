Samsun\'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Samsun'da sokak ortasında 1'i kazara olmak üzere 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. (42) bacaklarının 5 yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi de park halindeki otomobile isabet etti.

Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Hüseyin D.(21) polise teslim oldu. Alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayla ilgili polisteki işlemleri tamamlanan Hüseyin D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN