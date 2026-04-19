Samsun'da Şüpheli Ölüm: Genç Adam Sandalyede Bulundu
Samsun'da Şüpheli Ölüm: Genç Adam Sandalyede Bulundu

19.04.2026 18:44
Samsun'da misafir olarak kalan 32 yaşındaki Yusuf Özata, evde sandalyede ölü bulundu. Soruşturma açıldı.

Samsun'da bir şahıs, misafir olarak kaldığı evde sandalyede ölü bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Dergah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özata (32) kentsel dönüşüm kapsamında olan ve M.T. (38) ile H.T.'nin (46) birlikte yaşadığı ikamette sandalyede hareketsiz halde bulundu. Evde bulunan şahısların ifadelerine göre Özata'nın nefes almadığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yusuf Özata'nın hayatımı kaybettiği tespit edildi. Özata'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Misafir, Samsun, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Samsun’da goller üst üste
Canlı anlatım: Samsun'da goller üst üste
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
