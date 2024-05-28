Samsun'da Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Çeken Kadınlar Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Çeken Kadınlar Yakalandı

Samsun\'da Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Çeken Kadınlar Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir lisede yapılan sürücü belgesi sınavında kopya çekmek için düzenek kullanan bir kadın ile soruları düzenek yardımıyla cevaplayacak olan 2 kadın polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

28.05.2024 17:32
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Samsun'da sürücü belgesi sınavına düzenek ile giren kadın ile soruları düzenek yardımıyla cevaplayacak olan 2 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede dün yapılan sürücü belgesi sınavına üzerine gizlediği kopya düzeneği ile girmeye çalışan G.K isimli kadın ile düzenek aracılığı ile cevapları verecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınan kadınlar serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sürücü Belgesi Sınavında Kopya Çeken Kadınlar Yakalandı - Son Dakika

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