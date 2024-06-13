Samsun'da Tabancayla Yaralanan Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerindeki bir kafede dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.K. (40) ve K.Y. (27) isimli kişiler yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanan A.A.Y. (32) gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan kafe sahibi A.A.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli A.A.Y. 'nefsi müdafaada bulunduğunu' savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, kafenin sahil kısmındaki plajda eğlenen kişiler ile kafe sahibi arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği öğrenildi. - SAMSUN