Samsun\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 55 AOM 254 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan Serap A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN