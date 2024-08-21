3.Sayfa

Samsun'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(23) tartıştığı arkadaşı Y.A.K.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. M.G. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN